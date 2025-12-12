Seguridad
12 dic 2025 , 08:10

Una persona fue asesinada con un tiro en la cabeza en el norte Quito

La víctima se encontraba circulando por la avenida Mariscal Sucre al norte de Quito

   
La mañana de este viernes 12 de diciembre, pasado las siete de la mañana, una persona fue asesinada al estilo sicariato, presuntamente con un disparo en la cabeza, en el norte de Quito, a la altura de la avenida Mariscal Sucre y Legarda. Personal de la DINASED se encuentra en el lugar. La víctima aún no ha sido identificada, pero miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito estiman que se trataría de un hombre de aproximadamente 25 años.

Según información de la Policía Nacional, el ciudadano caminaba por una acera del sector de San Carlos cuando fue atacado. Los detalles de cómo ocurrió el crimen aún no han sido esclarecidos. Cuando los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos llegaron para brindar asistencia, constataron que el afectado ya no tenía signos vitales.

Las unidades de DINASED y Criminalística recaban indicios para determinar cómo ocurrió el deceso e identificar a la víctima.

