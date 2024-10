Su madre, Soledad V. , no puede ocultar la felicidad y afirmó que ingresar a este programa le ayudó a mejorar su rendimiento escolar, pues ahora su hija "sobresale en sus clases", ya que tiene conocimientos para afrontar los últimos años del colegio, en donde eligió a la informática como especialidad.

"Me siento nerviosa y feliz porque nunca pensé que me elegirían para esto. Estoy orgullosa de mí", agregó la niña, quien trabaja en el perfeccionamiento del prototipo con el que esperan triunfar en el Mundial.

"Esto me parece increíble porque demuestra que podemos dar lo mejor de nosotras y que todos tenemos la capacidad de aprender y desenvolvernos como somos", dijo a EFE la menor.

Siete años después dice que su vida ha cambiado y que ahora ya no quiere ser chef, sino que sueña con programar, hacer prototipos y seguir una carrera en el mundo de la informática y la robótica.

Andrea Q. es la menor del equipo, pero con 14 años ya sabe que no será doctora, como había deseado cuando era más pequeña, sino que se involucrará en la tecnología. "Me gustan este tipo de carreras, además que hay más oportunidades", señaló.

Dijo sentirse contenta porque puede ser una guía para otras niñas más pequeñas, "quienes no conocen nada sobre este tema". "Me hace sentir feliz porque les puedo dar consejos sobre cosas que ellas no sabían que podían lograr", mencionó.

Gandhy S., coordinador de Innova, explicó que es la primera vez que las adolescentes van a las competencias nacionales e internacionales en las que este equipo participa desde 2015.

En 2016 empezaron a recibir a las primeras menores, dentro de un piloto que buscaba impulsar el ingreso de las niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM.

"Al principio había un porcentaje mayor de niños, pero la diferencia se ha ido reduciendo hasta llegar a un 55 % (de niños) y un 45 % (de niñas)", precisó. Actualmente en el programa participan 90 niñas y 124 niños.

"Lo que queremos es que ellas se enamoren del proceso y que tengan las mismas oportunidades de elegir qué es lo que desean ser en el futuro", destacó.

"Al principio muchas quieren ser enfermeras, doctoras, profesoras y cuando terminan el ciclo (quieren seguir) ingeniería en mecatrónica, industrial... y por ahí tenemos alguien que quiere ser biomédica", agregó.

