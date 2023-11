La Policía Nacional organiza programa para evitar que menores sean reclutados al crimen organizado

La primera fase fue identificar a los niños en riesgo. En diciembre, organizarán campeonatos de varios deportes y en febrero será el curso vacacional. Es el segundo año que se ejecuta este plan.

"Les enseñamos a apoderarse del espacio público para que ellos sean partícipes del área verde", indicó Santamaría.

En estos sectores, las bandas intentan infundir miedo, incluso para que los menores abandonen la escuela, por lo que el programa también impulsa que los menores regresen a las aulas.

El jefe policial afirmó que datos del Ministerio de Educación apuntan que son casi 53 000 estudiantes que han dejado el sistema educativo en este distrito.

Por seguridad, realizan las actividades deportivas en las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía, pues además en el sector donde viven los menores no hay suficientes áreas verdes, las calles no están asfaltadas, y la mayoría no cuenta con servicios básicos.