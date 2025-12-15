Seguridad
Napo: tres detenidos con más de 300 paquetes de clorhidrato de cocaína

Durante un operativo, la Policía Nacional detuvo a dos vehículos que intentaban transportar más de 300 paquetes de cocaína.

   
    Tres detenidos en dos operaciones por tráfico de drogas en la provincial de Napo. ( Policía Nacional )
El domingo 14 de diciembre la Policía Nacional, realizo la incautación de 310 689 gramos de clorhidrato de cocaína y aprehendió a tres ciudadanos por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, durante un operativo ejecutado en el sector El Jondachi, provincia de Napo.

El procedimiento se desarrolló mientras los servidores policiales realizaban un operativo en el cual los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo tipo SUV y, tras un registro, detectaron una alteración en el piso del vehículo, a modo de doble fondo, donde se hallaron 100 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva que contenían la sustancia ilícita. En esta intervención fue aprehendido un ciudadano.

Furgoneta con 211 paquetes de cocaína también fue detenida

En una segunda acción, dentro de la misma línea investigativa, la Policía detuvo una furgoneta, en la que se encontraron 211 paquetes rectangulares con características similares a los encontrados momentos antes en el vehículo tipo SUV.

Los uniformados detuvieron a los dos ocupantes del vehículo, los cuales quedaron a órdenes de las autoridades competentes en este tipo de casos.

