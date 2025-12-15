Loja: Nueve ciudadanos peruanos detenidos por tenencia ilegal de armas

La Dirección Nacional de Investigación de Policía Científica realizó un operativo por tenencia ilegal de armas de fuego y munición en el parqueadero del Terminal Terrestre de Loja, durante la madrugada del 15 de diciembre, tras una alerta del ECU 911.

De acuerdo con el informe policial, el personal preventivo e investigativo aprehendió a 11 ciudadanos, nueve de nacionalidad peruana y dos ecuatorianos, quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

LEA: Un extranjero fue detenido tras la muerte de una bebé de seis meses en Loja

En el procedimiento, los agentes incautaron pistolas, carabinas, alimentadoras, munición de varios calibres, chalecos balísticos y teléfonos celulares. Los indicios fueron localizados en las pertenencias de los detenidos y en el sitio del hecho, y quedaron bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.