Seguridad
15 dic 2025 , 07:02

Loja: Nueve ciudadanos peruanos detenidos por tenencia ilegal de armas

Las armas de fuego fueron encontradas dentro de las pertenencias de los detenidos.

   
    Policía Nacional realiza operativos de control, foto referencial.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
La Dirección Nacional de Investigación de Policía Científica realizó un operativo por tenencia ilegal de armas de fuego y munición en el parqueadero del Terminal Terrestre de Loja, durante la madrugada del 15 de diciembre, tras una alerta del ECU 911.

De acuerdo con el informe policial, el personal preventivo e investigativo aprehendió a 11 ciudadanos, nueve de nacionalidad peruana y dos ecuatorianos, quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

En el procedimiento, los agentes incautaron pistolas, carabinas, alimentadoras, munición de varios calibres, chalecos balísticos y teléfonos celulares. Los indicios fueron localizados en las pertenencias de los detenidos y en el sitio del hecho, y quedaron bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.

Pena por porte ilegal de armas

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el porte ilegal de armas de fuego cuando una persona lleva consigo un arma sin la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente. Este delito se configura incluso si el arma no ha sido utilizada, siempre que se compruebe que estaba al alcance inmediato del portador.

La normativa establece para este delito una pena privativa de libertad de tres a cinco años, mientras que la tenencia ilegal de armas, es decir, mantenerlas en un domicilio o lugar sin permiso, se sanciona con penas menores. Las autoridades recuerdan que cualquier arma sin registro o permiso vigente constituye una infracción penal.

