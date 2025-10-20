Dos mujeres fueron asesinadas por hombres en moto en Las Malvinas, sur de Guayaquil

Dos mujeres de 27 y 23 años fueron asesinadas la noche del sábado 18 de octubre mientras conversaban en una esquina del sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

Según información recabada por la Policía Nacional, dos hombres en moto llegaron al sector para dispararles a quemarropa. Nueve casquillos de bala calibre nueve milímetros quedaron esparcidos en la calzada. Los sicarios huyeron.

Testigos, que pidieron la reserva de su identidad, apuntaron que en el lugar del doble asesinato, en la cooperativa Esmeraldas Chiquito, predomina la banda Los Carniceros, lo cual significaría que el hecho violento podría estar relacionado a enfrentamientos entre bandas criminales.

El esposo de la víctima de 27 años sería de la banda Los Tiguerones y está encarcelado desde hace un año. La mujer dejó tres hijos en la orfandad.

Las dos asesinadas eran mejores amigas. Hasta agosto de 2025, 155 mujeres habían sido asesinadas en Guayaquil.