Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en Durán

Los cuerpos quedaron tendidos en una esquina de la ciudadela Abel Gilbert.

   
Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en Durán. El ataque ocurrió en medio de conductores y transeúntes, quienes buscaron refugio al escuchar los disparos.

Los cuerpos quedaron tendidos en una esquina de la ciudadela Abel Gilbert. El ataque armado se reportó antes de las 18:00 de este miércoles 19 de noviembre, en la avenida Amazonas.

Moradores indicaron que se escondieron al oír las detonaciones y que, pocos minutos después, encontraron los dos cadáveres. "Yo recién pasaba. Lo más desesperante y angustioso es cuando uno anda con los hijos. No se sabe cómo esconderse para que no les pase nada", relató una mujer.

Policías acudieron al lugar y cerraron la vía para realizar las investigaciones. Hasta allí también llegaron familiares de las víctimas.

Mientras los uniformados ejecutaban el procedimiento, los vecinos expresaban su preocupación por las constantes balaceras en el sector. Muchos desconocían si el ataque estaba dirigido a las mujeres o si se trató de víctimas colaterales, como ya ha ocurrido antes.

"Hace ocho meses murió un sobrino mío. Era un joven de bien para la sociedad. Asimismo, iban a matar a uno, pero él salió de la casa y la bala le cayó a él", contó otra habitante.

Cerca de las 21:00 se realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue.

La mañana de este jueves aún se podían observar indicios balísticos en la escena, según constató un equipo de Ecuavisa.

En Durán se han registrado alrededor de 470 asesinatos en lo que va del año.

