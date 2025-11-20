Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en Durán

Dos mujeres fueron asesinadas a tiros en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/inseguridad-persiste-duran-pese-refuerzos-militares-policiales-EE10416075 target=_blank>Durán</a></b>. El ataque ocurrió en medio de conductores y transeúntes, quienes buscaron refugio al escuchar los disparos. Los cuerpos quedaron tendidos en una esquina <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/adolescente-adulto-fueron-ejecutados-a-tiros-duran-EE10147245 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/joven-capturado-ataques-duran-dos-fallecidos-JH10246861 target=_blank></a></b>