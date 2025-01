Cuenca: La mujer que fue detenida con un bebé muerto fue liberada ante inexistencia de delito

Karen Dayana R.O, la mujer que fue detenida en Cuenca con el cadáver de un bebé el sábado pasado, fue liberada por un juez.

Según testimonios, la mujer intentó venderlo, tras sustraerlo de una habitación de una casa de salud en donde estaba siendo velado. Lo cargaba en sector de Feria Libre con un cuchillo en la mano. Fue aprehendida por uniformados de la Guardia Ciudadana tras lanzar el feto a una vereda.

La Fiscalía de Azuay y el director provincial de la Dirección de Muerte Violentas (Dinased) de la Policía Nacional explicaron que la detenida recuperó su libertad porque el código penal ecuatoriano no se describe como un delito robar un óbito fetal, el cuerpo de un feto con más de 20 semanas de gestación.

"La persona que estuvo aprehendida fue puesta en libertad. (...) No existe dentro de la legislación ecuatoriana un elemento que vincule el robo de un cadáver con una cosa mueble, según establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este vacío legal no permitió de que se califique la flagrancia", dijo el coronel Pablo Inga, jefe de la Dinased en Azuay.

Leonardo Amoroso, fiscal de Azuay, indicó que el juez no legalizó la detención porque no está muy claro el tema si el óbito fetal se puede o no considerar como un bien mueble ajeno, porque legalmente no le pertenecería a alguien.

En el expediente de la audiencia de formulación de cargos, se describe que la defensa de Karen Dayana R.O habló del suceso como un caso atípico, porque el cadáver pasó "a ser una cosa que no pertenece a nadie" y por ende no existió un delito.

"No existe definición en el código de salud ni civil ni en ninguna legislación ecuatoriana, si el óbito fetal es una cosa mueble o inmueble material o inmaterial", manifestó la abogada, según la transcripción de la diligencia.

La fiscal a cargo del caso reconoció que los padres no se acercaron a ellos para dar sus versiones y que el COIP no tipifica como delito la profanación de cadáveres. Apuntó que mantendrán el caso como investigación previa.

Por otra parte, Pablo Inga dijo que la mujer sustrajo el cadáver de un centro de salud, que es indigente, es oriunda de Colombia y que tiene problemas con drogas y alcohol. También reveló que mediante procesos judiciales ha perdido la potestad de sus tres hijos.