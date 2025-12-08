Seguridad
08 dic 2025 , 09:28

Manta: Mujer es liberada después de 14 días secuestrada

La policía nacional liberó a una mujer que se encontraba secuestrada desde el 22 de noviembre

   
    Miembros de la Policía Nacional detienen a un implicado en secuestro de una mujer en Manta.( Policía Nacional )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
La Policía Nacional, mediante el operativo Libertad 1040, liberó a una mujer que se encontraba secuestrada desde el pasado 22 de noviembre, por cuyo rescate los antisociales exigían 80 mil dólares.

La investigación para dar con su paradero fue realizada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (DINASED).

El operativo dejó como resultado la liberación de la víctima, una persona detenida, un arma de fuego tipo pistola, más de 1 500 municiones, dos alimentadoras, 12 teléfonos celulares y cerca de USD 18 mil.

La Policía localizó a la mujer en un inmueble. Al momento del rescate se confirmó que se encontraba en buen estado de salud y, tras las respectivas valoraciones médicas, fue entregada a sus familiares.

La persona detenida responde al nombre de Carlos R., de 25 años, quien registra antecedentes penales por asociación ilícita, intimidación, robo, tenencia y porte de armas, y asesinato.

Desde la madrugada del sábado 6 de diciembre de 2025, el Bloque de Seguridad ejecutó un megaoperativo por aire y tierra en Durán. El objetivo era desmantelar las zonas tomadas por grupos criminales como los Chone Killers y Los Lobos.

Se allanaron 60 inmuebles que según Reimberg, eran utilizados para ocultar personas secuestradas, cadáveres, armas, droga y vehículos robados.

