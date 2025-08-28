Daule: Una mujer sufrió el robo de su moto y fue posteriormente asesinada en Daule

Una mujer fue baleada en la cabeza en el cantón Daule, provincia de Guayas.

Según la Policía, la víctima fue encontrada en un camino de segundo orden del sector de El Pedregal luego de que delincuentes le robaron su motocicleta.

Le puede interesar: Dos presos murieron en el pabellón de atención prioritaria de la Penitenciaría

Los moradores alertaron a los paramédicos y la llevaron, aún con vida, al hospital básico de la cabecera cantonal, donde se confirmó su muerte.

La Policía realiza las investigaciones para encontrar a los responsables del crimen.

Lea también: Guayaquil: Entrenadora de gimnasia colaboró con banda de secuestradores en Los Ceibos

Hasta julio, la capital arrocera de Ecuador registraba 72 muertes violentas, 29 crímenes más que el mismo periodo en 2024.