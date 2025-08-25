Cuatro implicados en un intento de asesinato fueron capturados en el suroeste de Guayaquil

Agentes de la Policía Nacional capturaron a cuatro hombres presuntamente implicados en una tentativa de asesinato, la noche del domingo 24 de agosto en el suroeste de Guayaquil.

Personal policial fue alertado por el ECU-911 sobre disparos en el sector de la 28 y Maldonado. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron casquillos de bala de diferentes calibres.

Este hecho los condujo, mediante, investigaciones a un inmueble de la calle inmueble, donde localizaron a los cuatro ciudadanos en poder de dos armas de fuego tipo fusiles industriales y una escopeta artesanal

También incautaron cuatro alimentadoras, dos televisores, dos motocicletas y prendas de vestir. Los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.