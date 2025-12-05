La mujer asesinada cerca de la Universidad de Guayaquil será sepultada en Manabí

El velorio de Kerly Belén Licoa Chele se realizaba este jueves 4 de diciembre en el sector de Balerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Sus familiares, entre llanto e indignación, confirmaron que los restos de la mujer serán trasladados a Manabí, donde será sepultada. la mujer fue asesinada el miércoles en medio de una balacera registrada entre las calles Tungurahua y Luis Urdaneta, en el centro de la urbe, mientras caminaba con su bebé de seis meses en brazos.

El caso ha conmocionado.

La familia contó a Ecuavisa que la niña se encuentra estable y exige justicia ante la dolorosa pérdida. Durante la mañana de este jueves, los parientes de Kerly llegaron a la morgue de Guayaquil para retirar el cuerpo. La joven, de 29 años, era madre soltera y falleció tras recibir un disparo en la cabeza.

El padre de la víctima, visiblemente afectado, relató el estado de salud de su nieta y clamó por justicia mientras esperaba la entrega del cuerpo. "Mi nieta está bien, un poco golpeada por la caída, pero está bien, la tiene mi esposa. En la Fiscalía no me dejaron poner denuncia porque me dijeron que ya estaba puesta una. Yo solo pido justicia para mi hija", dijo.

Kerly estaba acompañada por su madre, su cuñada —quien está embarazada—, una sobrina y su hija mayor, de cuatro años, quien presenció el trágico momento. La niña vio a su abuela clamar por ayuda luego de que su madre cayera tras recibir un balazo.

Una mujer que presenció la escena relató que la víctima cayó encima de la bebé. También describió el desesperado esfuerzo de la abuela: "Sacó a la bebé del canguro para revisarla porque la pequeña estaba bañada en sangre”.

Los videos de seguridad mostraron además a un joven herido tendido sobre la vereda. Inicialmente se dijo que había sido impactado por una bala en la espalda. Otro testigo explicó: "El muchacho era un estudiante, iba con una mochila llena de cuadernos. Los cuadernos lo salvaron; la bala solo lo rozó".

Según el reporte policial, la persecución se inició entre las calles 9 de Octubre y Pichincha, donde dos delincuentes de nacionalidad venezolana dispararon en la pierna a un ciudadano para robarle el dinero que había retirado de un banco. La huida se extendió hasta la calle Tungurahua, donde se registraron las víctimas colaterales: la joven fallecida y el estudiante herido.

La persecución culminó en la calle Luis Urdaneta, frente a la puerta 1 de la Universidad de Guayaquil. En ese punto, la Policía capturó a los dos sospechosos, pero fueron recibidos por vecinos enfurecidos que les propinaron golpes, ocasionándoles heridas en la cabeza. Al momento de la aprehensión se encontró un arma de fuego y el dinero sustraído. Tanto las evidencias como los detenidos fueron entregados a la Fiscalía para el proceso legal correspondiente.