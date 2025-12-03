Seguridad
03 dic 2025 , 15:21

Una mujer falleció tras recibir un disparo durante persecución policial en Guayaquil

La víctima esperaba un bus urbano cuando los uniformados intentaban capturar a delincuentes en las calles Tungurahua y Quisquis.

   
Una mujer murió tras recibir un disparo en la cabeza. Ocurrió durante una persecución policial en el centro de Guayaquil, a pocas cuadras de la Universidad Estatal.

Según información preliminar, los uniformados perseguían a dos hombres en moto que habían robado en un bus urbano la tarde del miércoles 3 de diciembre de 2025. Una bala perdida impactó a la mujer, que según testigos, cargaba un bebé.

Un hombre también resultó herido y fue trasladado a un hospital. La Policía se percató del robo y por eso inició la persecución en la zona.

Los ladrones dispararon contra los uniformados, quienes hicieron uso progresivo de la fuerza y respondieron a tiros. Dos de los sospechosos fueron capturados.

