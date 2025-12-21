Seguridad
Daule: Una mujer fue asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida

La mujer fue atacada a balazos mientras se trasladaba en un vehículo en la parroquia La Aurora, en Daule, tras asistir al velorio de quien fue futbolista de Barcelona SC.

   
    Foto del masivo velorio organizado en un camposanto de Daule por el asesinato de Mario Pineida.( Redes sociales )
Karen Grunaer, una mujer que asistió al velorio de Mario Pineida el viernes 19 de diciembre, fue asesinada tras salir del camposanto.

La víctima se trasladaba en un vehículo y circulaba por la avenida 19 de Agosto de la parroquia La Aurora, en Daule, cuando fue atacada a balazos.

Producto del ataque armado, el hombre que manejaba el auto también quedó herido. Ambos fueron interceptados por otro automotor y el cuerpo de la mujer quedó sobre la calzada, sin vida.

El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule, en sus declaraciones brindadas a Diario Extra, señaló que si bien ella asistió al funeral del futbolista de Barcelona SC, y fue atacada tras salir de allí, no habría una relación del crimen de Grunaer con el asesinato de Pineida.

Karen Grunaer no tiene antecedentes penales, pero sí registra en el sistema de la Judicatura que logró archivar dos denuncias presentadas en la Fiscalía General contra ella, por intimidación y abuso de confianza.

