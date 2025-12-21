Daule: Una mujer fue asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida

Karen Grunaer, una mujer que asistió <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mario-pineida-funeral-jugador-barcelonasc-parque-paz-aurora-EM10581140 target=_blank>al velorio de Mario Pineida</a></b> el viernes 19 de diciembre, fue asesinada tras salir del camposanto. <b>La víctima se trasladaba en un vehículo y circulaba por la avenida</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-pena-maxima-tiguerones-asesinato-policia-LM10589112 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ataque-armado-picanteria-urdenor-guayaquil-CM10589038 target=_blank></a></b>