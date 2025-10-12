Seguridad
Playas: Ataque armado en quinceañera deja al menos cinco víctimas

Según reportes preliminares, los sicarios irrumpieron en la fiesta y dispararon contra los asistentes. Ocurrió la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, último día de feriado en Ecuador.

   
    Un ataque armado durante una quinceañera deja al menos cinco víctimas en Playas.
Fuente:
Policía Nacional
Un ataque armado empañó el último de feriado y dejó cinco víctimas en una quinceañera. Ocurrió la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025 en el cantón Playas, provincia de Guayas.

Según información preliminar, sicarios armados irrumpieron en la fiesta en el sector de la Viradita y dispararon contra los asistentes. Los cuerpos quedaron en los exteriores del inmueble donde se llevaba a cabo la celebración.

Medios locales detallan que tres personas fallecieron producto del ataque, tras ser trasladadas a un hospital. Sin embargo, la Policía se desplegó al sitio para indagar lo ocurrido y confirmar el número de muertos.

Es el segundo ataque múltiple que se reporta en ese cantón en menos de tres meses. En julio pasado, una matanza en una casa donde funcionaba un billar dejó 11 fallecidos.

En Playas operan al menos dos grupos criminales: Choneros y Lobos, quienes se disputan el control de la zona debido a su cercanía al puerto de Posorja y la facilidad de acceso al mar para el tráfico de drogas.

