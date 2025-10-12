Seguridad
12 oct 2025 , 09:51

Una abogada fue asesinada en Durán la noche del sábado 11 de octubre

Según testigos, el día anterior al crimen, un hombre intentó ingresar a la casa donde vivía la víctima de 47 años.

   
    Una abogada fue asesinada en Durán la noche del sábado 11 de octubre de 2025. ( Archivo API )
Fuente:
Policía Nacional
Una abogada de 47 años fue asesinada a tiros en Durán. El crimen ocurrió la noche del sábado 11 de octubre de 2025 en la ciudadela El Recreo.

La víctima estaba en la calle cuando hombres armados le dispararon. La Policía recogió cuatro restos de bala en el lugar. De acuerdo a reportes preliminares, la mujer registraba procesos penales por hurto.

El cuerpo fue trasladado por personal especializado de la Policía hasta la morgue de Guayaquil. Una moradora del lugar indicó que Elizabeth C. vivía sola desde hace tres años y era abogada de libre ejercicio.

Mencionó además que el día anterior al crimen, un hombre intentó ingresar al departamento. El sospechoso buscó el balcón pero los vecinos dieron la alerta y huyó.

