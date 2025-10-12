Una abogada fue asesinada en Durán la noche del sábado 11 de octubre

Una abogada de 47 años fue asesinada a tiros en Durán. El crimen ocurrió la noche del sábado 11 de octubre de 2025 en la ciudadela El Recreo.

La víctima estaba en la calle cuando hombres armados le dispararon. La Policía recogió cuatro restos de bala en el lugar. De acuerdo a reportes preliminares, la mujer registraba procesos penales por hurto.