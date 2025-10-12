Una abogada fue asesinada en Durán la noche del sábado 11 de octubre

<i>Revise:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-cadaveres-embalados-hallados-azogues-AF10263425 target=_blank>Dos cadáveres embalados fueron hallados en Azogues.</a> El cuerpo fue trasladado por personal especializado de la Policía hasta la morgue de Guayaquil. Una moradora del lugar indicó que Elizabeth <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuatro-fallecidos-accidente-transito-guayas-MF10263492 target=_blank></a>