Seguridad
11 oct 2025 , 09:23

Cañar: dos cadáveres embalados fueron hallados en Azogues

Los cuerpos estaban a un costado de la carretera entre Rumiurco y Corralón. Las víctimas habían sido decapitadas y tenían un manuscrito.

   
  • Cañar: dos cadáveres embalados fueron hallados en Azogues
    Dos cadáveres fueron hallados en una vía de Azogues, en Cañar, la mañana del sábado 11 de octubre de 2025. ( Archivo API )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Azogues amaneció la mañana del sábado 11 de octubre de 2025 con un atroz crimen. Dos personas fueron asesinadas y arrojadas a un costado de la carretera en ese cantón de Cañar.

Medios locales reportaron el hecho pasadas las 07:00. Según información preliminar, las víctimas estaban envueltas en fundas plásticas y tenían signos de violencia.

Revise: Una tonelada de cocaína que pretendía enviarse a Canadá fue decomisada en Guayaquil.

La Policía llegó al sitio para indagar el crimen y trasladarlos cuerpos hasta la morgue. Posteriormente, se confirmó que las víctimas fueron decapitadas y junto a los cadáveres había un manuscrito con amenazas.

El doble asesinato ocurre días después del hallazgo de un cadáver entre matorrales en el cantón Biblián, que también tenía un escrito con amenazas.

Lea más: Matanza en Santa Elena: cuatro hombres fueron asesinados en Valdivia.

Temas
muertes violentas Ecuador
decapitados
disputa de bandas
Crímenes macabros
extorsiones Ecuador
Cañar
Azogues
Noticias
Recomendadas