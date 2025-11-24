Un muerto y dos heridos tras ataque armado en peluquería de Guamaní, sur de Quito

Un nuevo ataque armado ocurrió el sábado 22 de noviembre en una peluquería de Guamaní, sur de Quito.

Según las primeras investigaciones policiales, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al local y abrieron fuego.

Uno de los empleados de la peluquería murió tras los disparos, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Tras el hecho, los sicarios abandonaron el lugar en medio del pánico de los moradores.

