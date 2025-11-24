Seguridad
Un muerto y dos heridos tras ataque armado en peluquería de Guamaní, sur de Quito

Los sicarios llegaron en moto y tras cometer el crimen huyeron con rumbo desconocido. La Policía Nacional está en su búsqueda.

   
    Exteriores de la peluquería donde ocurrió el ataque armado, en el sur de Quito.( Televistazo )
Redacción y Televistazo
Un nuevo ataque armado ocurrió el sábado 22 de noviembre en una peluquería de Guamaní, sur de Quito.

Según las primeras investigaciones policiales, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al local y abrieron fuego.

Uno de los empleados de la peluquería murió tras los disparos, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Tras el hecho, los sicarios abandonaron el lugar en medio del pánico de los moradores.

La Policía Nacional busca a los responsables.

Los ataques armados en las peluquerías del sur de Quito se han vuelto frecuentes en los últimos años. La Policía tiene la hipótesis de que tienen relación con la venta de droga.

En septiembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) encontró que un peluquero poseía drogas.

