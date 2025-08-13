Dos personas fueron baleadas en una barbería en La Villaflora, sur de Quito

Una <b>balacera</b> se registró en el segundo piso de una peluquería ubicada en el sector de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/la-villaflora target=_blank>La Villaflora</a>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>sur de Quito</a>, que dejó <b>dos personas heridas.</b> Versiones de testigos indican que una moto con dos <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/megaoperativo-sur-quito-lobos-detenidos-AM9925417 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sicariato-hombre-comite-del-pueblo-quito-YG9923111 target=_blank></a> <b></b> <b></b>