Dos personas fueron baleadas en una barbería en La Villaflora, sur de Quito

Una balacera se registró en el segundo piso de una peluquería ubicada en el sector de La Villaflora, sur de Quito, que dejó dos personas heridas.

"Versiones de testigos indican que una moto con dos ocupantes llegó al lugar. Uno de ellos detonó el arma de fuego y posterior se retiró", comentó Ximena Encalada, jefe de operaciones del Distrito Eloy Alfaro.

LEA: Un megaoperativo en el sur de Quito dejó siete presuntos integrantes de Los Lobos detenidos

Los heridos son ciudadanos extranjeros y no registran antecedentes penales en nuestro país.

Las autoridades confirmaron que presentaban heridas de armas de fuego en las extremidades inferiores, por lo que una ambulancia trasladó a las víctimas hasta una casa de salud.

LEA: Un sicariato se registró en el Comité del Pueblo, norte de Quito

"Se encuentran a salvo y fueron atendidos de manera oportuna", agregó Encalada.

Aunque se desconoce de la identidad de los agresores, la Policía analiza los videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los victimarios.

Al momento se investiga las causas que produjeron este ataque armado.