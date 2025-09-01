Un hombre muere en un ataque con explosivos en Santo Domingo

Un atentado con explosivos contra una vivienda en la cooperativa Santa Martha 3, en la ciudad de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-corto-lengua-nina-santo-domingo-IC10030383 target=_blank>Santo Domingo</a></b>, dejó una persona fallecida y provocó graves daños estructurales. De acuerdo con <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/muertos-nueva-balacera-zona-rosa-santo-domingo-YI9947625 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sospechosos-masacre-santo-domingo-detenidos-NL9951438 target=_blank></a></b>