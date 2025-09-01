Seguridad
01 sep 2025 , 09:38

Un hombre muere en un ataque con explosivos en Santo Domingo

De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con represalias por parte de extorsionadores.

   
    Imágenes difundidas en redes sociales muestran ventanas y puertas destruidas, así como escombros esparcidos en la calle.( Cortesía )
Un atentado con explosivos contra una vivienda en la cooperativa Santa Martha 3, en la ciudad de Santo Domingo, dejó una persona fallecida y provocó graves daños estructurales. De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con represalias por parte de extorsionadores.

La detonación ocurrió alrededor de la 01:40 de este lunes 1 de septiembre. Imágenes difundidas en redes sociales muestran ventanas y puertas destruidas, así como escombros esparcidos en la calle. El estallido también provocó daños en otras casas cercanas.

Lea también: Siete muertos dejó una nueva balacera en la zona rosa de Santo Domingo

Por otra parte, la víctima fue identificada como un comerciante de mariscos. Él fue trasladado a una casa de salud, pero ahí solo se pudo confirmar su muerte.

La madrugada del domingo 31 de agosto hubo otro hecho violento en la ciudad tsáchila. Dos personas fueron asesinadas a tiros y otras cuatro resultaron heridas en la cooperativa 16 de Marzo.

En toda la provincia de Santo Domingo, conformada por el cantón del mismo nombre y por La Concordia, se han registrado más de 90 asesinatos en lo que va de 2025.

Revise además: Seis sospechosos de una masacre en Santo Domingo fueron detenidos

Temas
explosivos
extorsiones
Santo Domingo
Noticias
