Seguridad
31 ago 2025 , 09:29

Santo Domingo: Un hombre abusó sexualmente a una niña y le cortó la lengua

La niña fingió estar muerta después de ser agredida por el hombre, para poder huir del sitio donde estuvo cautiva y pedir ayuda. El criminal está cumpliendo prisión preventiva.

   
  • Santo Domingo: Un hombre abusó sexualmente a una niña y le cortó la lengua
    Foto de César A.V, agresor sexual de 28 años.( Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Un hombre agredió sexualmente y cortó la lengua de una niña de 11 años en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El hecho se produjo el pasado jueves 28 de agosto, en el kilómetro 21 de la vía a Quinindé, sector Valle Hermoso. La menor de edad se dirigía a su escuela, cuando fue interceptada por el sujeto, quien era trabajador de una hacienda del sector.

Le puede interesar: Un colaborador de un colegio de Guayaquil fue detenido por presunto acoso sexual

El abusador la llevó a ese sitio, y en un pajonal, cometió el delito, incluso cortándole parte de la lengua con un cuchillo que tenía.

Al encontrarse con varias heridas de sangre, y en malas condiciones, la niña fingió estar muerta para poder escapar, una vez que el criminal se descuidara.

La chica pudo huir del sitio, gritando hasta poder obtener ayuda. Policías y equipos de emergencia fueron llamados por habitantes de la zona, y mientras era atendida en una ambulancia, agentes capturaron a un hombre que tenía rasguños y manchas marrones en su vestimenta, quien no pudo explicar por qué estaba así. La menor reconoció en ese momento a su agresor.

Lea también: El caso de Santiago Díaz no es el primero que orilla al correísmo en casos relacionados con el abuso sexual a menores de edad

Diario Extra reportó que el hombre está cumpliendo prisión preventiva y que la niña pasó por una intervención quirúrgica para salvar su lengua.

Temas
Abuso sexual
agresión sexual
Policía Nacional
delincuente
Santo Domingo
Noticias
Recomendadas