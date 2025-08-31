Santo Domingo: Un hombre abusó sexualmente a una niña y le cortó la lengua

Un hombre agredió sexualmente y cortó la lengua de una niña de 11 años en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El hecho se produjo el pasado jueves 28 de agosto, en el kilómetro 21 de la vía a Quinindé, sector Valle Hermoso. La menor de edad se dirigía a su escuela, cuando fue interceptada por el sujeto, quien era trabajador de una hacienda del sector.

El abusador la llevó a ese sitio, y en un pajonal, cometió el delito, incluso cortándole parte de la lengua con un cuchillo que tenía.