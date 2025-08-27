Seguridad
27 ago 2025 , 20:26

Manabí: un hombre fue sentenciado a siete años por abuso sexual

El caso se dio el 30 de diciembre de 2024 cuando la víctima acompañó al trabajo de su madre como empleada doméstica. El incidente ocurrió cuando la mujer salió de la casa para sacar la basura y en ese momento el agresor abusó de la niña.

   
    Imagen referencial de la justicia.( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Marcos O. fue declarado culpable por abuso sexual y condenado a siete años de prisión por parte del Tribunal de Garantías Penales en Manabí. También se ratificaron las medidas de protección dictadas desde la audiencia de formulación de cargos y los montos por multa y reparación serán detallados en la sentencia.

¿Cómo se dio el caso? Ocurrió el 30 de diciembre de 2024, cuando la víctima, de 7 años, acompañaba a su madre al trabajo como empleada doméstica en la vivienda del ahora sentenciado, en el cantón 24 de Mayo. Al salir la madre a botar la basura y regresar, notó una actitud extraña en la niña. Tras insistir, la víctima relató que el agresor se había acercado mientras estaba sola y la abusó sexualmente.

Presentaron la denuncia. Con la información revacada en las indagaciones, se solicitó la aprehensión del implicado y se inició el proceso penal.

¿Cómo fue la audiencia de juicio?

El fiscal a cargo de las investigaciones presentó las pruebas obtenidas en la investigación. Por ejemplo, el testimonio anticipado de la víctima, coincidente con el de la madre sobre cómo ocurrieron los hechos y la identidad de agresor. Asimismo, las declaraciones de los policías aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los informes de las evaluaciones médico-legal y psicológica practicadas a la niña.

Tras analizar lo expuesto durante la diligencia, el Tribunal acogió el pedido de Fiscalía y sentenció a Marcos O.

