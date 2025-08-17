Siete muertos dejó una nueva balacera en la zona rosa de Santo Domingo

Siete muertos, entre ellos un policía en servicio pasivo, dejó una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/operativo-daule-dinero-caletas-mujer-policia-JA9938913 target=_blank>nueva balacera</a> registrada en un billar de <b>Santo Domingo</b> de los Tsáchilas, la madrugada del 17 de agosto. Medios locales informaron que<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/lizandro-policia-transito-cabecilla-lobos-quevedo-AN9942174 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/duran-familiares-mafia-cargos-publicos-DE9701432 target=_blank></a>