Seguridad
17 ago 2025 , 10:39

Siete muertos dejó una nueva balacera en la zona rosa de Santo Domingo

Un video captado por las cámaras de seguridad muestra el momento en el que un grupo fuertemente armado ingresa en el billar y acribilla a los asistentes.

   
    La balacera se registró en la conocida zona rosa de Santo Domingo.( Cortesía )
Siete muertos, entre ellos un policía en servicio pasivo, dejó una nueva balacera registrada en un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas, la madrugada del 17 de agosto.

Medios locales informaron que delincuentes fuertemente armados llegaron hasta un establecimiento que funcionaba como billar y discoteca y arremetieron contra los asistentes. Más tarde, la Policía Nacional confirmó que se trataría de una "represalia contra alias Rasta", líder del sector de la 14 de Febrero.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del sitio, ubicado en la zona rosa de la ciudad. Allí se ve cómo dos jóvenes que se encontraban en los exteriores salen corriendo al notar la llegada del grupo armado. De inmediato, los delincuentes disparan en contra de otras dos personas que estaban en la puerta del establecimiento; por los disparos, ambos fallecieron de contado.

Las cámaras captaron a tres hombres, quienes vestían de negro y utilizaban pasamontañas para evitar ser reconocidos. Uno ingresa y le da instrucciones a otro para que lo siga; este último, con problemas en su arma, entra al establecimiento.

Tras liquidar a su objetivo, los hombres escapan en un vehículo que apareció incinerado pocas horas más tarde.

Represalia contra alias Rasta

El parte policial señala que el hecho violento se produjo por una represalia contra alias Rasta, líder del sector de la 14 de Febrero. Él estaba reunido con su estructura criminal en el interior del billar El Rinconcito.

La información oficial señala que uno de los muertos es Robert David G., policía en servicio pasivo de 49 años, quien presentó numerosas heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Entre las otras seis víctimas se encontraba un hombre cuya identidad aún no se ha podido confirmar, y un extranjero:

  • Edgar Wilfrido Q., de 29 años, alias Rasta. Tiene antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, en 2020, y receptación, en 2022.
  • Nitto Fausto G., de 51 años, con antecedentes penales por tenencia de armas no autorizada en 2010.
  • Crucelio Q., de 44 años, sin antecedentes penales.
  • Ever Fabián M., de 36 años, sin antecedentes penales.
  • Luis Alejandro A., de nacionalidad venezolana.
