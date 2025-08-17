Seguridad
913 presos colombianos deportados desde Ecuador quedaron libres en su país

Al momento, 924 reos del vecino país han sido repatriados y solo quedan 76 en las cárceles ecuatorianas, según datos del Ministerio del Interior. En la Policía de Colombia se confirmó que apenas 11 presos registraban órdenes judiciales vigentes y los apresaron. El resto siguió su ruta normalmente.

   
    En el puente de Rumichaca, en Ecuador, se realizó el trámite de deportación de presos colombianos.( AFP )
Han pasado 24 días desde que comenzó la deportación de 1 000 presos colombianos, desde Ecuador, y actualmente solo quedan 76 en las cárceles del país. Otros 924 ya salieron de territorio nacional, según consta en los registros del Ministerio del Interior a los que Ecuavisa.com tuvo acceso. Esto se ha dado en medio de la tensión generada entre las autoridades de los dos países, pues Colombia afirmó que se lo hizo de manera súbita y unilateral, sin la aplicación de un protocolo. La Cancillería de Ecuador, en cambio,manifestó que ha actuado bajo el marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en temas migratorios.

Al momento que llegaron a la frontera, la Policía de Colombia revisó sus antecedentes migratorios en las bases de datos. Algunos presos no contaban con cédulas de identidad y en esos casos se verificó si tenían algún pendiente con la justicia mediante el cotejamiento de las huellas dactilares. Al final, apenas 11 registraron órdenes judiciales vigentes en Colombia y los apresaron, según información proporcionada por la Comandancia de la Policía de Nariño.

Los delitos por los cuales eran requeridos, en el vecino país del norte, son tráfico o porte de armas de fuego, hurto agravado y calificado, homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, acceso carnal violento y tentativa de homicidio. Asimismo, en coordinación con organismos internacionales, se determinó que tres eran buscados con circulares de la Policía Internacional (Interpol). Los delitos que motivaron estas alertas fueron acceso carnal abusivo a menor de 14 años, secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.

¿Qué pasó con el resto de personas privadas de la libertad (ppl) deportadas? En una entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa, el pasado 30 de julio, el comandante de la Policía de Nariño, Pablo Galindo, dijo que al no tener ningún tipo de situación (legal), los recibió el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y "siguieron su ruta normalmente en Colombia". Es decir, 913 ya recuperaron la libertad y esa entidad se encargó de darles atención humanitaria, así como gestionar los traslados.

Como parte de los protocolos de ayuda humanitaria, el DPS les ofreció créditos asociativos, tasas preferenciales y subsidios iniciales. El objetivo es fomentar la implementación de proyectos productivos para su reinserción social. Medios del vecino país informaron que la mayoría de personas privadas de la libertad retornadas llegaron a Bogotá y Cali, mientras que otros viajaron a sus ciudades de origen como Pereira, Turbo o Tumaco.

Marco legal y presos que volvieron a Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró el pasado 27 de julio que los ppl deportados a su país tienen "prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años".

"No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles", escribió el funcionario en su cuenta de X tras iniciar con la repatriación de los primeros 700 reos, una medida que Colombia denunció que hizo de forma "unilateral" e "inamistosa".

Para Mario Carrillo, experto en seguridad y exsubdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Gobierno Nacional cometió un error garrafal porque los delincuentes no les importa si existe una prohibición de ingresar a Ecuador por 40 años. Además, "aquí, la corrupción e impunidad (en la justicia) brillan". "Fue una mala decisión del Gobierno y el tiempo me ha dado la razón" y esa medida se convertirá en un boomerang cuando los presos deportados comiencen a ingresar por los pasos ilegales o trochas, que son aproximadamente 70, según datos oficiales.

Uno de los presos deportados ya fue detenido, el pasado 7 de agosto, en la ciudad colombiana de Pasto, ubicada a tres horas de la frontera con Ecuador. Lo encontraron robando en un local comercial. En otro caso, a un ppl lo encontraron caminando en el Centro Histórico de Quito y, al verificar sus datos en un control migratorio, se comprobó que era uno de los repatriados. Antes de salir del país, estaba detenido en la cárcel del Inca por droga. Al ser abordado por los policías, confesó que ingresó a Ecuador por los pasos irregulares.

La Fiscalía dio a conocer que su nombre es Fredy Osvaldo U. H., de nacionalidad colombiana. Fue excarcelado con una boleta basada en la “resolución administrativa de deportación en el conflicto armado interno, emitida por el órgano competente en materia migratoria”.

Carrillo señala que lo más preocupante es que la mayoría de presos deportados se encontraban detenidos por narcotráfico (ver tabla de arriba). Esto implica que, tras volver a Colombia y recuperar la libertad, peligrosos delincuentes volverán a integrar las bandas criminales.

