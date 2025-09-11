Seguridad
Moradores frustraron asalto a taxista informal en Quito; hay dos detenidos

Dos de los sospechosos fueron detenidos por el populacho.

   
Los moradores de un barrio de Quito auxiliaron a un taxista informal que sufría un intento de asalto por parte de tres hombres. Dos de ellos fueron detenidos y quedaron con prisión preventiva, informó la Fiscalía este 10 de septiembre.

Los hechos ocurrieron el 8 de septimebre. La víctima narró que tomó una carrera en el sector de Cotocollao con tres hombres. Jhocsep Alejandro M. se ubicó en el asiento del copiloto, mientras que Yosthin Yhoneikel N. y otra persona más se sentaron en asiento de atrás.

El viaje transcurrió con normalidad, pero, al llegar al destino, contó, el pasajero de su derecha sacó un arma haciéndole saber que se trataba de un asalto. Las personas de atrás lo tomaron de los brazos, pero el joven forcejeó para evitar que se lleven el vehículo, hasta que escuchó una detonación.

Fue en ese momento que la ciudadanía lo ayudó y lograron retener a dos de los tres presuntos asaltantes.

