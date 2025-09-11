Moradores frustraron asalto a taxista informal en Quito; hay dos detenidos

Los moradores de un barrio de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a> auxiliaron a un <b>taxista informal</b> que sufría un <b>intento de asalto </b>por parte de tres hombres. Dos de ellos fueron detenidos y quedaron con prisión preventiva, informó <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ataque-armado-en-hostal-de-manta-deja-cuatro-muertos-entre-ellos-un-futbolista-ecuatoriano-LI10094609 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cabecillas-comandos-frontera-capturados-2024-FI10094551 target=_blank></a>