Comandos de la Frontera: así han sido capturados sus cabecillas en Ecuador y en Emiratos Árabes Unidos

Inteligencia militar y policial<b> rastreó la huella criminal de los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/comandos-de-la-frontera-ecuador-propiedades-empresas-lujosas-DJ10081442 target=_blank>Comandos de la Frontera en Ecuador</a></b>, desde 2020. Cuatro años después, en julio de 2024, el Bloque de Seguridad, con apoyo de agencias de<b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/comandos-de-la-frontera-ecuador-propiedades-empresas-lujosas-DJ10081442 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-comandos-frontera-62-allanamientos-ocho-provincias-LG10078663 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>