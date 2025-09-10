Comandos de la Frontera: así han sido capturados sus cabecillas en Ecuador y en Emiratos Árabes Unidos

Inteligencia militar y policial rastreó la huella criminal de los Comandos de la Frontera en Ecuador, desde 2020.

Cuatro años después, en julio de 2024, el Bloque de Seguridad, con apoyo de agencias de Estados Unidos, detuvo a uno de los primeros integrantes de esa organización.

Juan Carlos Chulca, alias Chabalo, lo ubicaron en una lujosa vivienda en Manta, en donde encontraron USD 565 mil, vehículos blindados y armas.

Chulca era considerado objetivo de alto valor y responsable de la ruta del narcotráfico entre Sucumbíos y Manabí, según información oficial.

Un mes después se realizó la segunda operación importante para desarticular esta red vinculada al narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, entre otros delitos. La Policía detuvo a 18 personas en allanamientos simultáneos en la provincias de Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Guayas.

Los agentes incautaron 16 armas de largo y corto alcance, seis vehículos de alta gama, USD 100 mil, computadoras, chalecos balísticos, entre otras evidencias.

En ese entonces, la Policía ya informó que investigaba a esa red por movimientos financieros y activos injustificados por más de 200 millones.

Entre los detenidos estaban los hermanos Carlos y Kerly Álvarez, hijos de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, identificado como cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador. Él fue capturado diez meses después, en junio de este año, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos y ahora en proceso de extradición.

En enero de 2025, la Policía y la Fiscalía allanaron las oficinas del Complejo Judicial Norte de Quito, entre otras dependencias, por el caso Fachada, que investiga a tres jueces de la Unidad Anticorrupción y dos abogados de los hermanos Álvarez, acusados de dilatar el proceso e intentar liberar a los hijos del cabecilla de los Comandos de La Frontera.

En julio pasado, los hermanos Álvarez fueron sentenciados a 13 años de prisión por delincuencia organizada.

El Consejo de la Judicatura suspendió a los tres jueces involucrados por 90 días sin remuneración, que está por cumplirse, por indicios de enriquecimiento ilícito y contradicción por su rol anticorrupción.

Los últimos allanamientos e incautaciones evidencian que esta red sigue operando en el país.