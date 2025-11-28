Seguridad
28 nov 2025 , 20:23

Golpe militar en Nariño, Colombia, empuja a grupos irregulares hacia Ecuador

La destrucción de diez laboratorios de droga en Colombia forzó el desplazamiento de grupos armados hacia Carchi, donde militares ecuatorianos desmantelaron dos campamentos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Diez laboratorios de procesamiento de droga fueron localizados y destruidos en Nariño por el Ejército de Colombia. Estas acciones, sumadas a los recientes combates contra bases insurgentes cerca de la frontera norte, han obligado a grupos armados a desplazarse hacia territorio ecuatoriano para ocultarse y abastecerse de víveres.

Durante este mes, el Ejército colombiano desplegó en Nariño una operación de gran escala contra estructuras criminales. Como resultado, diez laboratorios de procesamiento de pasta base de coca fueron destruidos. En esos lugares se incautaron cerca de dos toneladas de hojas de coca, dos mil galones de combustible, más de 500 kilos de insumos y 1 445 galones de sustancia procesada.

Lea también: Hombres armados en Carchi podrían ser de los grupos terroristas Comuneros del Sur o de Autodefensas Unidas de Nariño

El golpe afecta directamente a la estructura financiera de los grupos armados Bloque Occidental Jacobo Arenas y los Comuneros del Sur, este último detectado la semana pasada en la parroquia El Goaltal, en la provincia de Carchi. Según las autoridades colombianas, estas disidencias sostienen sus economías ilegales mediante la producción y tráfico de droga.

"Estas acciones presentan una afectación económica a las estructuras criminales, que pretendían financiar armas, logística y acciones violentas", señaló William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules.

Las recientes operaciones contra estos grupos irregulares obligaron a integrantes del frente Comuneros del Sur a replegarse hacia territorio ecuatoriano. Esto llevó a las Fuerzas Armadas de Ecuador a reforzar la seguridad en la frontera norte, especialmente en la parroquia El Goaltal, en Carchi, donde, a tres kilómetros de la línea limítrofe, en una zona montañosa, se localizaron y destruyeron dos campamentos guerrilleros. En ellos permanecieron unos 30 disidentes durante aproximadamente 20 días.

Revise además: Armas, brazaletes y un muerto: así fue la operación militar conjunta entre Ecuador y Colombia en Nariño

"Lo que encontramos en estos campamentos muestra que comenzaban a aprovisionarse de munición para su armamento. Sin embargo, las operaciones del Ejército ecuatoriano han impedido que este personal permanezca en nuestro país", indicó Pablo Ochoa, comandante de la Brigada 31 Andes.

Ecuador mantiene reforzada la frontera norte para impedir el avance de grupos armados, mientras las operaciones de inteligencia militar continúan activas en la zona de El Goaltal.

Temas
militares
Colombia
Carchi
Nariño
Noticias
Recomendadas