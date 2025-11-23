Seguridad
23 nov 2025 , 19:05

Armas, brazaletes y un muerto: así fue la operación militar conjunta entre Ecuador y Colombia en Nariño

Las Fuerzas Militares de Colombia incautaron fusiles, municiones y brazaletes similares a los vistos esta semana en Carchi, tras dos horas de combate contra los Comuneros del Sur.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Se conocieron nuevos detalles de la operación militar ejecutada entre Ecuador y Colombia en la frontera norte. Durante el combate en Tiuquer, Nariño, las tropas colombianas incautaron armas y brazaletes similares a los que portaban los hombres armados fotografiados esta semana en Carchi.

Mientras continúan las acciones de control en la frontera norte, se revelan más datos sobre la operación militar espejo entre Ecuador y Colombia, ejecutada este sábado 22 de noviembre y que derivó en dos horas de combate contra integrantes del grupo armado Comuneros del Sur, en la vereda de Tiuquer, municipio de Cumbal, en Nariño, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Carchi.

Lea también: ¿Disidencias de las FARC ingresan armadas al Carchi? Alerta de seguridad en la frontera norte de Ecuador

La incursión del Ejército colombiano se llevó a cabo tras dos meses de trabajo de inteligencia dentro del denominado Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El enfrentamiento dejó un integrante muerto y cuatro heridos de esa estructura, quienes fueron trasladados por vía aérea hasta el Grupo Mecanizado General José María Cabal, unidad militar con base en Ipiales.

En la operación, las Fuerzas Militares incautaron seis armas largas de alto poder —incluyendo fusiles de asalto utilizados en entornos militares—, 1 158 cartuchos calibre 5.56, un mortero artesanal, tres radios de comunicación y 30 proveedores para fusil. También encontraron prendas militares y brazaletes rojo y verde con las iniciales FG, similares a los que portaban los hombres armados detectados días atrás en El Goaltal, en Carchi. Además, se halló un brazalete amarillo y verde, distintivo de las Autodefensas Unidas de Nariño.

Carlos Andrés Gutiérrez, segundo comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército de Colombia, señaló: "Nuestras tropas del Ejército Nacional, en coordinación directa con el Ejército del Ecuador, permitieron frenar un avance terrorista que quería desestabilizar esta zona fronteriza y afectar a la población civil".

Revise además: Carchi, Bolívar y Sucumbíos: el epicentro de los operativos contra la minería ilegal

En tanto, el Ejército ecuatoriano publicó fotografías que muestran el despliegue del Batallón de Infantería Motorizada BIMOT-39 en operativos en pasos clandestinos de las comunidades de Maldonado y Chilmá Bajo, para evitar que integrantes del grupo armado intenten replegarse hacia territorio ecuatoriano.

Hasta las 19:00 de este domingo 23 de noviembre, las autoridades de Carchi no habían emitido un pronunciamiento sobre estas operaciones. Se anunció que en las próximas horas los mandos de los ejércitos de Ecuador y Colombia ofrecerán una rueda de prensa conjunta para informar sobre la situación.

Temas
militares
Ecuador
Colombia
Nariño
Noticias
Recomendadas