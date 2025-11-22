Seguridad
22 nov 2025 , 19:36

Un muerto y cuatro heridos deja operativo binacional entre Ecuador y Colombia contra disidencia armada

Un enfrentamiento en Tiuquer, Nariño, dejó un muerto y cuatro heridos del grupo Comuneros del Sur. Tropas ecuatorianas se desplegaron para evitar su ingreso al país.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un muerto y cuatro heridos es el resultado preliminar de una operación militar conjunta entre Ecuador y Colombia. Las víctimas pertenecen al grupo armado Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla colombiana del ELN.

El operativo comenzó este sábado 22 de noviembre con enfrentamientos en Tiuquer, Nariño, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, en el noroccidente del Carchi. La acción binacional se activó después de que pobladores del cantón Espejo reportaran la presencia de hombres armados en la zona.

Lea también: El tráfico ilegal de combustibles es la tercera amenaza del país

Las Operaciones Espejo, coordinadas entre los ejércitos de Ecuador y Colombia, se ejecutaron desde la mañana en la frontera norte. Fuentes del Ejército colombiano confirmaron a Ecuavisa que hubo un enfrentamiento en Tiuquer, municipio de Cumbal, cerca del límite político internacional y a unos cinco kilómetros de la parroquia Maldonado, al noroccidente de Tulcán, en Carchi.

Las autoridades colombianas también confirmaron la muerte en combate de un integrante del grupo armado Comuneros del Sur y cuatro heridos de esa misma estructura.

En el lado ecuatoriano, se movilizaron tropas para evitar que ese grupo armado intentara replegarse hacia territorio nacional, específicamente hacia las comunidades de Puente Palo, Chilmá Bajo y Maldonado.

En las próximas horas se prevé una rueda de prensa conjunta en el puente de Rumichaca, encabezada por mandos militares de ambos países, para ampliar detalles de la operación.

Revise además: Carchi, Bolívar y Sucumbíos: el epicentro de los operativos contra la minería ilegal

Estas acciones se producen luego de la alerta generada en Ecuador por la presencia de diez hombres armados en el sector Las Juntas, en el cantón Espejo. Fuentes de inteligencia militar ecuatoriana apuntaban inicialmente a una disidencia de las FARC denominada Fuerzas del Pacífico. Sin embargo, el Ejército colombiano no registra ese nombre como frente guerrillero activo y maneja la hipótesis de que se trataría de otro grupo armado que busca confundir: las Autodefensas Unidas de Nariño.

Para conocer más sobre las operaciones en Carchi, se intentó contactar al gobernador Andrés Martínez, quien señaló que está impedido de dar declaraciones debido a la transición en el Ministerio de Gobierno.

Temas
ELN
guerrilleros
Colombia
Carchi
Nariño
Noticias
Recomendadas