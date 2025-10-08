Militares niegan haber alterado evidencias del ataque contra Daniel Noboa en Cañar

Tras la difusión de imágenes en las que se observa a un militar golpeando con un arma los restos de un parabrisas de uno de los vehículos oficiales que formaban parte de la caravana presidencial<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/organizaciones-desconocen-paradero-detenidos-canar-NG10254494 target=_blank></a></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carro-daniel-noboa-piedras-canar-DG10250223 target=_blank></a></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/noboa-renueva-estado-excepcion-cuatro-provincias-canton-AH10241256 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/conaie-caravana-presidencial-canar-provocacion-politica-PG10252739 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>