Los sospechosos de atacar caravana de Noboa en Cañar quedaron libres

La audiencia en contra de los cinco detenidos tras el ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa terminó pasadas las 16:45 de este miércoles 8 de octubre de 2025. Su abogado, Yaku Pérez, informó en su cuenta de X que Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa, acusados de ataque o resistencia por Fiscalía y denunciados por terrorismo, quedaron libres.

La jueza calificó de ilegal la detención por violar el debido proceso, mantenerlos incomunicados y sin la lectura de derechos. "El Estado como siempre hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Franklin no es terrorista es artista y los demás son defensores", escribió Pérez.

Pasadas las 11:00 de este miércoles 8 de octubre se instaló la audiencia de formulación de cargos contra cuatro hombres y una mujer detenidos por el presunto ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa en la provincia de Cañar.

La diligencia se realiza de forma telemática. Los cinco aprehendidos fueron trasladados anoche a Cuenca, a la subzona de Policía, y esta mañana fueron llevados al Complejo Judicial de la ciudad.

Sin embargo, sus abogados alegaron que, al haber sido detenidos en El Tambo, donde se originaron los incidentes, la audiencia debía desarrollarse en ese cantón. Por esa razón, un juez de El Tambo dio inicio al proceso desde la fiscalía local.

LEA: Martes 7 de octubre, el día en que el paro nacional dio un giro preocupante