08 oct 2025 , 11:42

Los sospechosos de atacar caravana de Noboa en Cañar quedaron libres

Lo informó su abogado, Yaku Pérez, en su cuenta de X. En los exteriores del Complejo Judicial de Cuenca, unos 20 policías resguardaron la zona durante la diligencia. Al sitio también acudieron familiares y amigos de los detenidos.

   
    Complejo Judicial de Cuenca donde se desarrolla la audiencia.( Televistazo )
La audiencia en contra de los cinco detenidos tras el ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa terminó pasadas las 16:45 de este miércoles 8 de octubre de 2025. Su abogado, Yaku Pérez, informó en su cuenta de X que Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa, acusados de ataque o resistencia por Fiscalía y denunciados por terrorismo, quedaron libres.

La jueza calificó de ilegal la detención por violar el debido proceso, mantenerlos incomunicados y sin la lectura de derechos. "El Estado como siempre hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Franklin no es terrorista es artista y los demás son defensores", escribió Pérez.

Pasadas las 11:00 de este miércoles 8 de octubre se instaló la audiencia de formulación de cargos contra cuatro hombres y una mujer detenidos por el presunto ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa en la provincia de Cañar.

La diligencia se realiza de forma telemática. Los cinco aprehendidos fueron trasladados anoche a Cuenca, a la subzona de Policía, y esta mañana fueron llevados al Complejo Judicial de la ciudad.

Sin embargo, sus abogados alegaron que, al haber sido detenidos en El Tambo, donde se originaron los incidentes, la audiencia debía desarrollarse en ese cantón. Por esa razón, un juez de El Tambo dio inicio al proceso desde la fiscalía local.

LEA: Martes 7 de octubre, el día en que el paro nacional dio un giro preocupante

Identidades de los detenidos

Según la Federacion de Organizaciones Indigenas de Azuay los detenidos son:

  • ⁠Franklin Pichizaca
  • Jaime Guamán
  • ⁠María Ana Chimbo
  • ⁠Luis Yupa
  • José Guamán

    • Abogados dicen que son inocentes

    Aunque en un comunicado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (Upccc) se aseguró familiares y abogados no sabían dónde se desarrollaría la audiencia, otros abogados sí estuvieron presentes.

    "Ya cuando pasó la caravana le detienen injustamente, de tal forma que mi cliente esta detenida injustamente en estos momentos, y si es que hay justicia ella tendría que en las última horas recuperar su libertad", dijo el abogado José Campoverde.

    LEA: La Conaie dice que ingreso de caravana presidencial a Cañar fue una provocación política

    Acusados de querer asesinar a Noboa

    La Fiscalía procesa a los cinco detenidos por presunto ataque o resistencia con relación al delito a bien ajeno.

    En los exteriores del Complejo Judicial de Cuenca, unos 20 policías resguardan la zona. Al sitio también acudieron familiares y amigos de los detenidos.

    "Mi hermano es artista, es gestor cultural y justo coincidió con manifestaciones, estaba de pasada dando clases de música", dijo

    Al momento la audiencia continúa en desarrollo.

    LEA: Noboa arremete contra Leonidas Iza y se pronuncia por el ataque a su caravana en Cañar

