Militar sentenciado por filtrar información a disidencias de las FARC sigue activo en el Ejército ecuatoriano

El subteniente José Carvajal cumple una condena de cinco años de prisión por atentar contra la seguridad militar, pero fue absuelto por el tribunal disciplinario y permanece en servicio activo, aunque sin funciones.

   
Polémica en el Ejército ecuatoriano por la falta de sanción disciplinaria a un militar que filtró información confidencial al grupo disidente de las FARC, conocido como Comandos de la Frontera.

El subteniente del Ejército José Carvajal fue sentenciado a cinco años de prisión como autor del delito de atentado contra la seguridad de las operaciones militares. Actualmente cumple su condena en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Carvajal fue detenido durante una fallida operación en la hacienda Kaeri, propiedad de Kerly Álvarez, hija de Roberto Álvarez, cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador. Según el proceso judicial, el oficial filtró información clasificada sobre el operativo.

La polémica aumentó cuando un tribunal de disciplina militar emitió una sentencia absolutoria, lo que impidió que el subteniente fuera dado de baja de la institución castrense.

De acuerdo con el expediente del proceso administrativo-disciplinario, no se demostró que Carvajal haya incumplido normas y consignas durante la operación, según los informes remitidos para su evaluación disciplinaria.

A pesar de estar privado de la libertad, el subteniente sigue activo en las filas del Ejército, aunque sin mando ni funciones. Su defensa apeló la sentencia emitida por la justicia ordinaria, y la audiencia está prevista para el 21 de noviembre.

