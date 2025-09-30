Miguel Morocho, concejal de Santo Domingo, tiene Notificación Roja de Interpol

Este lunes 29 de septiembre, la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo autorizó una Notificación Roja de Interpol contra el concejal Miguel Morocho, en la investigación que enfrenta por el presunto delito de intento de asesinato contra un dirigente de la transportación.

La decisión fue dispuesta por la jueza Susana Sotomayor para la búsqueda y captura internacional del procesado, a quien el Consejo Municipal dio permiso de vacaciones desde el 16 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Ante esta situación, la edil Liliana Silva lamentó que una autoridad municipal se vea involucrada en una acusación tan grave.

LEA: La reunión entre el Gobierno y movimiento indígena de Cotacachi no se concretó

El 9 de septiembre, Miguel Morocho habría salido del país hacia Pasto, Colombia, según información judicial. En el Concejo Municipal recordaron que se rigen bajo la Ley Orgánica de Servicio Público, y en caso de que Morocho no regrese a su puesto en el plazo estimado, se deberá principalizar a su alterna.

En el salón legislativo se mantienen a la expectativa ante este proceso. El edil, quien llegó a la curul por la Revolución Ciudadana, ha estado ausente en las últimas tres sesiones ordinarias y su alterna tampoco se ha presentado.

LEA: Aquiles Álvarez no irá a prisión; tribunal niega pedido de Fiscalía