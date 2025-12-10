Seguridad
10 dic 2025 , 06:10

Un mexicano, miembro de un grupo criminal, fue inadmitido en el aeropuerto de Quito al ingresar a Ecuador

Ocurrió en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela. Según el Ministerio del Interior, el extranjero registraba antecedentes penales de alta relevancia internacional y fue sentenciado, en EE. UU., por narcotráfico y lavado de dinero.

   
    Fotografía de archivo del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito (Ecuador). ( EFE )
El Ministerio del Interior informó este miércoles 10 de diciembre de 2025 que, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, ubicado en la parroquia de Tababela, un mexicano que pretendía ingresar al Ecuador fue inadmitido.

La razón: "registraba antecedentes penales de alta relevancia internacional". En los controles migratorios y de cooperación internacional, se confirmó que el hombre fue sentenciado, en EE. UU., por narcotráfico y lavado de dinero.

Fue deportado a México para cumplir una pena de 300 meses de cárcel. Asimismo, en la Policía Nacional se confirnó que el individuo sería integrante de una organización criminal.

