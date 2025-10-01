Quito: el Servicio de Aduanas interceptó más de 1 200 celulares iPhone camuflados como generadores eléctricos

Más de <b>1 200 teléfonos celulares iPhone</b>, camuflados como generadores eléctricos, fueron interceptados y decomisados por el <b>Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae)</b>, en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/aeropuerto-de-quito target=_blank>Aeropuerto</a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/diesel-contrabando-imparable-bodegas-clandestinas-ganancias-millonarias-frontera-sur-GC10214277 target=_blank></a></b>