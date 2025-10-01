Quito: el Servicio de Aduanas interceptó más de 1 200 celulares iPhone camuflados como generadores eléctricos

Más de 1 200 teléfonos celulares iPhone, camuflados como generadores eléctricos, fueron interceptados y decomisados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

¿Cómo se hizo el hallazgo? Mediante los controles aduaneros implementados en los ingresos, vía Courier, se perfiló una carga sospechosa proveniente de Estados Unidos, la cual fue sometida a una inspección con equipos de Rayos X.

Le puede interesar: Bodegas clandestinas y ganancias millonarias con el negocio del diésel ilegal en la frontera sur