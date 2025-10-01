Seguridad
01 oct 2025 , 11:59

Quito: el Servicio de Aduanas interceptó más de 1 200 celulares iPhone camuflados como generadores eléctricos

Ocurrió en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Mediante los controles aduaneros en los ingresos, vía Courier, se perfiló una carga sospechosa proveniente de EE.UU.

   
  • Quito: el Servicio de Aduanas interceptó más de 1 200 celulares iPhone camuflados como generadores eléctricos
    Los teléfonos celulares que fueron decomisados. ( Cortesía de Senae )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Más de 1 200 teléfonos celulares iPhone, camuflados como generadores eléctricos, fueron interceptados y decomisados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

¿Cómo se hizo el hallazgo? Mediante los controles aduaneros implementados en los ingresos, vía Courier, se perfiló una carga sospechosa proveniente de Estados Unidos, la cual fue sometida a una inspección con equipos de Rayos X.

Le puede interesar: Bodegas clandestinas y ganancias millonarias con el negocio del diésel ilegal en la frontera sur

El personal revisando el cargamento en el Aeropuerto de Quito.
El personal revisando el cargamento en el Aeropuerto de Quito. ( Cortesía Senae )

Valor comercial de la carga

Durante el escaneo, los funcionarios de Aduana detectaron inconsistencias en el contenido y se procedió al aforo físico inmediato. Al abrir la carga, se constató que en su interior se encontraban aproximadamente 1 200 teléfonos móviles de gama alta, que habían sido declarados como generadores eléctricos.

El valor comercial estimado de esta carga supera USD 1 millón, lo cual podría configurar un delito aduanero. La mercancía se encuentra en proceso de peritaje técnico y legal para determinar responsabilidades.

Le puede interesar: Intentaron enviar 2 460 cangrejos vivos desde Quito a Nueva York

Temas
iPhone
hallazgo
generadores de energía
teléfonos celulares
Senae
Quito
Noticias
Recomendadas