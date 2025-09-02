Ecuador impide ingreso de colombiano con alerta roja de Interpol en caso de narcotráfico

<b>Ecuador</b> impidió el ingreso al país del ciudadano colombiano identificado como Samir R.R., quien tiene una alerta roja de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuatoriano-buscado-violacion-extraditado-peru-EI9947240 target=_blank>Interpol</a></b> por el presunto delito de <b>narcotráfico</b>, informó este martes 2 de<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-notificacion-roja-interpol-deportado-estados-unidos-a-ecuador-NE9776971 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/detenidos-extranjeros-colombia-requeridos-ecuador-interpol-DY8980027 target=_blank></a></b>