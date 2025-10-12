El Oro | Matanza deja cuatro fallecidos en Santa Rosa

<i>Revise:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/muertos-ataque-armado-quinceanera-playas-MF10265845 target=_blank>Ataque armado en quinceañera deja al menos cinco víctimas en Playas.</a> <b>Los cuerpos de las víctimas estaban en distintas habitaciones del inmueble</b>. Los sicarios <b>usaron fusiles</b> y llegaron en un <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/abogada-fue-asesinada-en-duran-FF10265761 target=_blank></a>