Seguridad
12 oct 2025 , 12:41

El Oro | Matanza deja cuatro fallecidos en Santa Rosa

Las víctimas estaban dentro de una vivienda cuando los hombres armados irrumpieron en la madrugada del 12 de octubre de 2025.

   
  • El Oro | Matanza deja cuatro fallecidos en Santa Rosa
    Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Santa Rosa, El Oro. ( Archivo )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La alarma se reportó pasadas las 02:00 del domingo 12 de octubre de 2025 en Santa Rosa, provincia de El Oro. Una matanza dejó cuatro fallecidos.

Según información preliminar, hombres armados irrumpieron en una vivienda del barrio 29 de noviembre. Allí asesinaron a una mujer y tres hombres. Uno de ellos fue identificado como alias Lalo, quien registraba antecedentes penales por tráfico de drogas.

Revise: Ataque armado en quinceañera deja al menos cinco víctimas en Playas.

Los cuerpos de las víctimas estaban en distintas habitaciones del inmueble. Los sicarios usaron fusiles y llegaron en un vehículo blanco, según versiones de testigos.

Dos personas más resultaron heridas. Ambas tienen detenciones anteriores y registran procesos judiciales.

En la provincia de El Oro existe una disputa marcada entre Los Lobos y los Saobox por el control del narcotráfico, extorsiones, contrabando y minería ilegal.

Hasta el momento se desconocen las causas de la masacre reportada.

Te puede interesar: Una abogada fue asesinada en Durán la noche del sábado 11 de octubre.

Temas
narcotráfico
Crimen Organizado
los lobos
asesinatos El Oro
masacres
disputa de bandas
El Oro
Santa Rosa
Noticias
Recomendadas