Nueva masacre en Durán: cinco personas fueron asesinadas

Según información preliminar, un grupo de sicarios irrumpió en el inmueble y abrió fuego de manera indiscriminada. Las víctimas fueron el propietario de la casa, su cuñada, su hija, su yerno y una vecina de 14 años.

Una nueva masacre ocurrió en Durán este domingo 21 de diciembre. El ataque armado ocurrió alrededor de las 19:00, en una vivienda de la cooperativa 5 de Junio.

De acuerdo con versiones recogidas en el sitio, las personas se encontraban conversando y escuchando música en el ingreso de la vivienda cuando fueron sorprendidas por los atacantes.

Hasta la mañana de este lunes 22 de diciembre, la Policía Nacional continuaba realizando pericias en la escena del crimen y recabando información para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El 2025 se ha convertido en el año más violento de la historia reciente de Ecuador. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se registraron 8 272 homicidios intencionales en Ecuador, superando la cifra total de 2023, cuando se reportaron 8 248 asesinatos, hasta entonces el récord histórico.

La Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se mantiene como la jurisdicción más violenta de la nación. Solo en ese periodo de 2025 se registraron 2 760 homicidios.

Los datos de este año evidencian que la declaratoria de conflicto armado interno, la militarización de las cárceles, los continuos estados de excepción y los toques de queda ya no son suficientes para contener a los grupos criminales, a los que la Administración de Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas en enero de 2024.