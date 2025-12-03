Seguridad
Dos hombres son asesinados en Durán; uno era un vecino que intentó frenar a los agresores

El ataque ocurrió en la cuarta etapa de El Recreo e iba dirigido contra alias El Colorado.

   
Televistazo y Redacción
Dos hombres fueron asesinados a tiros en una calle peatonal de la ciudadela El Recreo, en Durán. La Policía informó que una de las víctimas tenía antecedentes penales, mientras que la otra era un vecino que intentó interferir en el ataque.

El doble crimen ocurrió alrededor de las 07:30 de este martes 2 de diciembre, en un barrio de la cuarta etapa de El Recreo. Según testigos, dos sujetos fuertemente armados ingresaron a la peatonal y dispararon contra uno de los habitantes. Luego atacaron a un vecino que los increpó.

Tras disparar, los agresores huyeron a pie y se subieron a dos motocicletas donde los esperaban sus cómplices.

En medio de la desesperación, los residentes subieron a las víctimas en una camioneta y las trasladaron al Hospital Enrique Ortega Moreira, donde se confirmó su fallecimiento. "Dicen que han venido con fusil", relató uno de los moradores.

En el sitio, los vecinos evitaron pronunciarse frente a las cámaras, pero señalaron que no habían presenciado un hecho similar en mucho tiempo.

El coronel Christian Rueda, jefe subrogante del distrito Durán, indicó que se habría tratado de un ataque dirigido contra uno de los hombres, conocido con el alias de El Colorado. “Uno de los victimados tenía antecedentes penales”, enfatizó. Por otra parte, mencionó que han logrado perfilar a los responsables del crimen.

La ciudadela El Recreo es uno de los sectores más conflictivos de Durán, donde se contabilizan más de 500 asesinatos en lo que va del año.

