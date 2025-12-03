Dos hombres son asesinados en Durán; uno era un vecino que intentó frenar a los agresores

Dos hombres fueron asesinados a tiros en una calle peatonal de la ciudadela <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/inundaciones-recreo-duran-agua-rodilla-EX9044125 target=_blank>El Recreo</a></b>, en <b>Durán</b>. La Policía informó que una de las víctimas tenía antecedentes penales, mientras que la otra era un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-duran-balacera-el-recreo-GH10246154 target=_blank></a></b> <b></b> <i></i><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tres-hechos-violentos-10-muertos-seis-heridos-guayaquil-duran-LM10490694 target=_blank></a></b>