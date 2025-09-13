Seguridad
Una masacre en un billar de Santo Domingo deja siete muertos

Hace menos de un mes hubo otra matanza en un billar de Santo Domingo.

   
Siete personas fueron asesinadas la noche de este viernes 12 de septiembre en un billar de la cooperativa Cristo Vive, en la ciudad de Santo Domingo. De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía Nacional, la masacre se produjo alrededor de las 22:30.

Los atacantes habrían llegado en una camioneta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes. Adicionalmente, cuatro personas resultaron heridas. En la escena se encontraron restos de bala que evidencian el uso de pistolas y armas largas. Los cuerpos quedaron tendidos debajo de las mesas de billar.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre que había enfrentado procesos judiciales por robo, asociación ilícita y narcotráfico.

Lea también: Siete muertos dejó una nueva balacera en la zona rosa de Santo Domingo

El 17 de agosto pasado, hubo otra matanza en un billar de esa misma ciudad. Siete personas fueron acribilladas en el sector de 14 de Febrero. El objetivo de ese ataque fue alias Rasta, un presunto cabecilla de un grupo criminal.

Con 4 619 homicidios registrados entre enero y junio, Ecuador vivió el semestre más violento desde que existen registros, según datos del Ministerio del Interior. El 2025, además, ha estado marcado por las peores masacres no carcelarias en la historia reciente del país.

Revise además: Las peores masacres no carcelarias en la historia reciente de Ecuador han ocurrido en 2025

