Seguridad
11 sep 2025 , 19:15

La madre de Colón Pico fue atacada a tiros en Santo Domingo; resultó ilesa

Los sicarios fueron detenidos. Uno de ellos tiene 15 años de edad.

   
  • La madre de Colón Pico fue atacada a tiros en Santo Domingo; resultó ilesa
    22 de abril de 2024. Colón Pico es trasladado a la Unidad de Flagrancia en Quito.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Alida Suárez, madre de Fabricio Colón Pico, fue atacada a tiros mientras circulaba en un auto en el sector Che Guevara, zona roja de Santo Domingo de los Tsáchilas, la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Quien sí resultó herido fue el conductor que acompañaba a la madre de Colón Pico.

Los gatilleros se movilizaban en una motocicleta y fueron detenidos por la Policía Nacional.

LEA: Colón Pico, su hermana y tres más son sentenciados a prisión por tráfico de armas

Los sospechosos fueron procesados por el delito de tentativa de asesinato y uno de ellos, Steeven A., de 27 años, recibió prisión preventiva.

Mientras que el otro involucrado tiene apenas 15 años, por lo que recibió internamiento preventivo.

Alida Suárez tiene el alias de La Enjoyada. En 2004 enfrentó un proceso por tenencia ilegal de drogas. Mientras que Colón Pico, cabecilla de una facción de Los Lobos, se encuentra recluido en la cárcel La Roca, tiene sentencias por intimidar a la entonces fiscal Diana Salazar y tráfico de armas.

LEA: Colón Pico fue sentenciado a prisión por intimidar a la fiscal Diana Salazar

Temas
detenidos
ataque armado
madre
Colón Pico
Fabricio Colón Pico
Santo Domingo
Noticias
Recomendadas