Madre de María Belén Bernal tiene temor por "transparencia" en el traslado de Cáceres

La noche de este viernes 30 de diciembre, tras la confirmación de la captura de Germán Cáceres, en Colombia, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, se pronunció en una entrevista para Radio Pichincha; aseguró que la detención del expolicía "es el resultado de un trabajo con esfuerzo de grito. 103 días, 3 meses, desde que mi hija fue asesinada por un teniente de la Policía".

Además, Otavalo comentó que tiene temor por la "transparencia" en el proceso de traslado de Cáceres a Ecuador. "He conversado con las personas que están allá en Colombia, los representantes de la Fiscalía que llevan el caso de mi hija. No porque me interese la vida del señor, esto es porque se haga justicia por María Belén y por esas 272 mujeres que han sido asesinadas", enfatizó.

Cáceres, que había huido del país, tenía una orden de "difusión roja" de la Interpol para su localización y captura, al ser el principal implicado en el asesinato de María Belén Bernal, que desapareció el 11 de septiembre cuando acudió a visitar a su esposo en el recinto policial donde trabajaba como instructor.

Sobre el mismo tema, Otavalo manifestó que cree que es muy probable que las autoridades policiales ya sabían dónde se encontraba Germán Cáceres, debido a que el jueves se había reunido con el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, y él le indicó que “algo iba a pasar”, por lo que presume que ya tenían indicios de su paradero. “Quiero extender un agradecimiento profundo, pero a la Policía de Colombia, porque ellos lo capturaron”, comentó.

El caso de Bernal ha indignado y conmovido a la sociedad ecuatoriana y se ha convertido en uno de los hechos más destacados de la violencia contra la mujer al haberse producido dentro de una instalación policial, lo que ha llevado a la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, a calificarlo, incluso, de "crimen de Estado".

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, cuando Bernal acudió a la Escuela Superior de Policía, al norte de Quito, a visitar a Cáceres, que ejercía de instructor en ese centro formativo.

El cuerpo de Bernal fue hallado diez días más tarde en un cerro cercano a la Escuela de Policía con señales de estrangulamiento, de acuerdo al informe forense.