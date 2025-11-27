Dos ladrones de celulares fueron capturados tras una persecución en el norte de Guayaquil

Dos delincuentes fueron detenidos por la Policía Nacional tras un enfrentamiento armado en la avenida Isidro Ayora, norte de Guayaquil, la mañana del miércoles 26 de noviembre.

Según informacion preliminar, los sujetos habrían cometido varios asaltos en sectores de La Alborada, Sauces y Guayacanes. Un agente se percató del hecho y los persiguió, baleando a uno de ellos en la pierna después que fuese amenazado con un arma de fuego.

Una de las víctimas de los robos, llegó al lugar en busca de sus pertenencias y reconoció a los aprehendidos, que tenían en su poder tres celulares.

Mediante una aplicación de localización pudo conocer dónde estaba su dispositivo, que fue sustraído cuando dejaba a su hija e la escuela.

Los sospechosos fueron llevados en ambulancia a una casa de salud cercana, mientras que el equipo de Criminalística llegó a la escena a levantar los restos de bala.

La moto usada por los delincuentes se quedó en plena avenida, hasta que llevada a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial. Los hombres detenidos tienen 36 y 28 años. Uno de ellos ya había sido detenido por un robo en 2018.