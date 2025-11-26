Un excamarógrafo de Canal Uno fue asesinado en el Guasmo Sur, en Guayaquil

Un excamarógrafo del desaparecido Canal Uno, que en la actualidad administraba una cuenta informativa en Facebook dedicada principalmente a contenidos de crónica roja, fue asesinado a tiros la madrugada de este miércoles 26 de noviembre en la cooperativa Florida 1, en el Guasmo Sur de Guayaquil.

La víctima, identificada como Darwin Fernando Baque Baque, de 38 años, fue atacada cerca de la 01:00 en la avenida Cacique Tomalá. Según información preliminar, en la escena se levantaron al menos doce restos de bala.

Baque trabajó durante varios años junto al reconocido reportero y presentador José Delgado en el desaparecido programa En Carne Propia. El periodista lamentó el crimen de su excompañero: "Hace más de tres años decidió emprender en su propio medio digital y con un estrechón de mano le deseé lo mejor. Desde allá para acá no supe del compañero hasta que hoy en la mañana me sorprendí con la noticia", escribió en Instagram.

El asesinato de Baque ocurre en un contexto de violencia extrema: 2025 se perfila como el año más violento en la historia reciente del país, con más de 8 000 homicidios registrados a escala nacional.

