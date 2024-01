Una jueza dicta prisión preventiva contra el prófugo Fabricio Colón Pico por presunta intimidación

La mañana del 9 de enero, las autoridades reportaron la fuga de Fabricio Colón Pico de la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Allí guardaba prisión preventiva mientras continúa el proceso en el caso de secuestro en el que está involucrado.

El 5 de enero fue detenido por el presunto delito de secuestro de un ciudadano, registrado el 10 de julio de 2023, en el sector de La Ferroviaria, sur de Quito.

El 6 de enero, Salazar formuló cargos en contra de Pico y otras dos personas identificadas como William Mauricio A. M. y Benigno Joel P. M., como presuntos responsables.

Desde la clandestinidad, este 11 de enero en un video viralizado en redes sociales, aparece Fabricio Colón Pico, supuesto cabecilla de Los Lobos, y quien huyó de la cárcel de Riobamba, el pasado 9 de enero. El mensaje tiene una duración de 45 segundos, donde le hace un pedido al presidente, Daniel Noboa.

"Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar", justifica el prófugo que fue señalado como posible planificador de un ataque contra la fiscal Diana Salazar.

El prófugo le ofrece al presidente entregarse siempre y cuando existan garantías para su vida en prisión. Daniel Noboa respondió en una entrevista. Dijo que "a los terroristas hay que tratarlos como terroristas" y que no tiene intención de negociar con Colón Pico, porque "el país está harto de que las condiciones las pongan los criminales".