Judicatura de Loja investigará a juez que dispuso presentaciones periódicas a 16 militares acusados de contrabando

El Consejo de la Judicatura de Loja investigará al juez Jeferson Armijos, quien dispuso presentaciones periódicas para 16 militares acusados de asociación ilícita por supuestamente facilitar el contrabando.