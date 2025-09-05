Seguridad
Judicatura de Loja investigará a juez que dispuso presentaciones periódicas a 16 militares acusados de contrabando

Desde la Fiscalía se aseguró que los militares recibían dinero y dádivas para facilitar el paso de mercaderías en la frontera entre Ecuador y Perú.

   
El Consejo de la Judicatura de Loja investigará al juez Jeferson Armijos, quien dispuso presentaciones periódicas para 16 militares acusados de asociación ilícita por supuestamente facilitar el contrabando de mercaderías y combustibles.

"El análisis se realizará respetando el debido proceso y la independencia judicial, con el fin de determinar si la actuación del servidor constituye una falta disciplinaria", publicó la Judicatura en un comunicado.

Los militares en cuestión responden a los nombres de Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., Jéfferson B., Emerson S. y Jordan M.

Ellos fueron detenidos en un operativo de la Policía Nacional junto a otros ocho civiles, a quienes sí se dictó prisión preventiva.

Desde la Fiscalía se aseguró que los militares recibían dinero y dádivas para facilitar el paso de mercaderías y derivados de hidrocarburos en la frontera entre Ecuador y Perú. La entidad dijo que durante la audiencia de formulación de cargos se expusieron facturas y documentación relacionadas con el delito, así como, el informe con las conversaciones y coordinaciones para evadir los controles.

Por su parte, los abogados defensores insistieron que en los próximos tres meses de instrucción fiscal demostrarán la inocencia de sus clientes.

