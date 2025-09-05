Seguridad
Un juez de Loja ordenó medidas alternativas para 16 militares implicados en un caso de contrabando

El miércoles 3 de septiembre, 24 personas fueron detenidas en 11 provincias. A ocho de ellas, todos civiles, se les ordenó prisión preventiva.

   
    Tras la audiencia de formulación de cargos, los militares quedaron en libertad. ( Ecuavisa )
Un juez de Loja dictó medidas alternativas para 16 militares procesados por el presunto delito de asociación ilícita. Los uniformados habían sido detenidos el miércoles 3 de septiembre en el marco de una investigación por filtración de información de operativos para permitir el contrabando de mercancías y combustible en la frontera entre Ecuador y Perú.

Ese día fueron detenidas 24 personas en total. Los ocho restantes, todos civiles, sí quedaron presos por disposición del mismo juez.

Lea también: Patrulla ecuatoriana se repliega ante grupo armado de más de 200 hombres en Sucumbíos

Las 24 personas fueron aprehendidas en 33 allanamientos en instalaciones militares y domicilios de 11 provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y Sucumbíos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que los militares recibían dinero y dádivas para facilitar el contrabando. Expone también que esas operaciones irregulares representaron un perjuicio para el Estado de 20 millones de dólares.

Los uniformados, todos del Ejército, tienen rango de soldados, cabos primero y cabos segundo. Ellos deberán presentarse dos veces por semana en la Fiscalía de Loja.

Revise además: Un militar intentó ingresar celulares y cargadores a la cárcel de Cotopaxi

Por otra parte, entre los civiles está Julio B., un sujeto identificado como integrante de la organización criminal Los Choneros. Este hombre ha enfrentado 10 procesos judiciales.

Según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de asociación ilícita se sanciona con tres y cinco años de prisión.

