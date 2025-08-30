Seguridad
Jornada violenta en El Oro: doble asesinato en discoteca y atentado explosivo a local

En la noche del viernes 29 de agosto, dos personas fueron asesinadas en la Zona Rosa de Machala, un hombre fue asesinado en Pasaje y tres locales de Santa Rosa fueron atacados con explosivos.

   
    Imagen del exterior de una discoteca de Machala donde dos personas fueron asesinadas, la noche del viernes 30 de agosto.( Tomado de MP Noticias )
Tres cantones de El Oro experimentaron eventos violentos la noche del viernes 29 de agosto. El más grave tuvo lugar en la Zona Rosa de Machala, donde dos personas fueron asesinadas y otras dos quedaron heridas tras un ataque armado, cerca de las 23:00.

Boris Carrión, intendente de la Policía de El Oro, manifestó que sicarios ingresaron al centro de diversión solo minutos después que lo hiciera su objetivo, por lo que se presume que lo estaban esperando.

Así, balearon en varias ocasiones al hombre, pero los disparos también acabaron con la vida de una mesera del negocio y provocaron heridos a otros dos ciudadanos presentes en el sitio, quienes están en estado crítico.

Un agente policial comentó que el ataque armado ocurrió justo cuando los uniformados cerca de la zona estaban haciendo el cambio de guardia, por lo que cree que los delincuentes estaban esperando el momento exacto para cometer el crimen.

En Pasaje, un hombre de 22 años caminaba por una cancha de fútbol cuando fue asesinado, cerca de las 20:00. Fue atacado con tres disparos por sujetos que se movilizaban en moto.

Por otra parte, en el cantón Santa Rosa, tres locales fueron atacados con explosivos.

Imagen de un local que fue atacado con un explosivo en Santa Rosa.
Imagen de un local que fue atacado con un explosivo en Santa Rosa. ( Santa Rosa Page - Facebook )

La primera explosión tuvo lugar en el centro del cantón,en un local de venta de productos agrícolas. La explosión causó daños materiales en la fachada del local.

Horas más tarde, el segundo atentado se registró en el sector de Las Palmeras 1, en una cancha de ecuavóley. Finalmente, el tercer ataque ocurrió en un local de parrilladas. Ninguna persona fue herida por estos eventos violentos.

