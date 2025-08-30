Jornada violenta en El Oro: doble asesinato en discoteca y atentado explosivo a local

Tres cantones de El Oro experimentaron eventos violentos la noche del viernes 29 de agosto. El más grave tuvo lugar en la Zona Rosa de Machala, donde dos personas fueron asesinadas y otras dos quedaron heridas tras un ataque armado, cerca de las 23:00.

Boris Carrión, intendente de la Policía de El Oro, manifestó que sicarios ingresaron al centro de diversión solo minutos después que lo hiciera su objetivo, por lo que se presume que lo estaban esperando.

Le puede interesar: Tres hombres fueron acribillados dentro de un vehículo cuando viajaban por Milagro, Guayas

Así, balearon en varias ocasiones al hombre, pero los disparos también acabaron con la vida de una mesera del negocio y provocaron heridos a otros dos ciudadanos presentes en el sitio, quienes están en estado crítico.

Un agente policial comentó que el ataque armado ocurrió justo cuando los uniformados cerca de la zona estaban haciendo el cambio de guardia, por lo que cree que los delincuentes estaban esperando el momento exacto para cometer el crimen.

Lea también: Ecuador no sabe qué es un día sin asesinatos desde el 16 de julio de 2021

En Pasaje, un hombre de 22 años caminaba por una cancha de fútbol cuando fue asesinado, cerca de las 20:00. Fue atacado con tres disparos por sujetos que se movilizaban en moto.

Por otra parte, en el cantón Santa Rosa, tres locales fueron atacados con explosivos.