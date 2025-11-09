Jonathan Palma, creador de contenido, fue asesinado en Manta junto a otras dos personas

Tres personas que se encontraban en el interior de un automóvil blanco fueron <b>asesinadas a tiros</b> la madrugada de este domingo 9 de noviembre en la avenida Malecón de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manta target=_blank>Manta</a>, provincia de Manabí. Una de<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/presunto-delincuente-abatido-policia-manta-BK10388898 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-manta-manabi-abogado-MK10386309 target=_blank></a>