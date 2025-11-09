Jonathan Palma, creador de contenido, fue asesinado en Manta junto a otras dos personas

Tres personas que se encontraban en el interior de un automóvil blanco fueron asesinadas a tiros la madrugada de este domingo 9 de noviembre en la avenida Malecón de Manta, provincia de Manabí.

Una de las víctimas mortales responde a los nombres de Marcos Jonathan Palma, reconocido creador de contenido mantense en TikTok, donde acumulaba miles de seguidores.

LEA: Un presunto delincuente fue abatido por la Policía en Manta

El crimen de Palma conmovió a Manta porque hace tres años perdió a su hijo de seis años de edad, quien murió ahogado en una piscina de una unidad educativa.

Las otras víctimas mortales fueron un hombre y una mujer, ambos de 19 años de edad.

La Policía Nacional investiga este triple crimen. Solo en Manta, las muertes violentas ya superan las 440 en lo que va de 2025.

LEA: Manta suma dos muertes más en medio de una ola criminal que deja 1 070 víctimas en Manabí