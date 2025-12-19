34 años de prisión para el asesino de Jaime Villagómez, quien fue baleado en Samborondón en 2022

Óscar Enrique Delgado Minota, <b>alias </b><i><b>Churón</b></i>, fue sentenciado a 34 años de prisión por el asesinato de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jaime-villagomez-detienen-a-presunto-vinculado-en-asesinato-en-el-buijo-historico-GA2031293 target=_blank>Jaime Villagómez Fayad</a></b>, un hombre que fue baleado en mayo de 2022 mientras estaba en un restaurante<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/los-presuntos-asesinos-de-jaime-villagomez-son-llamados-a-juicio-pero-uno-sigue-profugo-AG4558882 target=_blank></a></b> <b></b>