Seguridad
19 dic 2025 , 07:57

34 años de prisión para el asesino de Jaime Villagómez, quien fue baleado en Samborondón en 2022

Tres años y siete meses después del crimen, la Justicia condenó a alias Churón a 34 años de cárcel por el ataque armado en un restaurante del Buijo Histórico.

   
    Jaime Villagómez Fayad fue asesinado el 20 de mayo de 2022. ( Cortesía )
Óscar Enrique Delgado Minota, alias Churón, fue sentenciado a 34 años de prisión por el asesinato de Jaime Villagómez Fayad, un hombre que fue baleado en mayo de 2022 mientras estaba en un restaurante del Buijo Histórico, en Samborondón, junto a su novia y amigos.

Tres años y siete meses después del crimen, este jueves 18 de diciembre, el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Multicompetente de Durán declaró a "Churón" como autor directo del delito.

El sujeto fue detenido en septiembre de 2023 en la ciudad de Campo Grande, en Brasil, gracias a una coordinación entre la Policía Nacional y la Interpol. Luego fue enviado a Ecuador, donde permanecía preso.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó a Óscar Delgado el pago de una multa equivalente a 1 500 salarios básicos unificados (USD 705 000) y una reparación integral de USD 50 000 a favor de los familiares de la víctima.

En este mismo caso, otro sujeto ya había sido sentenciado el 27 de junio de 2023 a 22 años de prisión, al ser declarado coautor del delito de asesinato.

El 20 de mayo de 2022, Villagómez, su novia y amigos estaban compartiendo en un restaurante cuando fueron atacados. Un sujeto armado se acercó al lugar y disparó contra el ciudadano en varias ocasiones. Tras el ataque, el agresor huyó en un vehículo que lo esperaba a corta distancia.

